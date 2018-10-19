Азар громко высказался о своем будущем

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Азар громко высказался о своем будущем

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что он может продолжить карьеру в лондонском клубе.

"Я могу играть за "Челси" до конца карьеры. Не вижу в этом проблем. Меня все устраивает в клубе, а моя семья счастлива в Лондоне. Я люблю фанатов "Челси", и думаю, они отвечают мне тем же. Если я не перееду в Испанию, ничего страшного не произойдет", - приводит слова Азара Sky Sports.

Ранее Азар неоднократно высказывал желание перейти в "Реал".

В этом сезоне 27-летний хавбек провел за "Челси" 10 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Президент "Челси" сделал важное заявление о будущем Азара. | http://soccernews.ru

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