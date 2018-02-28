Азар хочет, чтобы "Челси" подписал его партнера по сборной Бельгии

Вингер "Челси" Эден Азар хочет видеть в команде полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана.

"Челси" ошибся, что продал Де Брюйне? Возможно. Какого бы футболиста сборной Бельгии я бы хотел видеть в своей команде? Наингголана. Он хорош, очень хорош" - приводят слова Азара английские СМИ.

Ранее сообщалось, что Наингголан готов подписать с "Ромой" пожизненное соглашение.

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