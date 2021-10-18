Азар хочет сыграть в "Эль Класико"

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Азар хочет сыграть в "Эль Класико"Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар намерен сыграть в матче против "Барселоны" в 10-м туре Ла Лиги, который пройдет 24 октября.

Как сообщает журналист Серхио Киранте, бельгиец сейчас находится на базе королевского клуба в Вальдебебасе и готовится к матчу с принципиальным соперником.

Напомним, что Азар получил повреждение в матче между сборными Бельгии и Италии в полуфинале Лиги наций и не попал в заявку "Реала" на матч против "Шахтера" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 19 октября.

Эден Азар перешел в "Реал" в 2019 году и с тех пор еще ни разу не сыграл в "Эль Класико".

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