Азар хочет возвращения Диего Косты в основной состав "Челси"

Ведущий вингер "Челси" Эден Азар признался, что ему бы хотелось возвращения испанского форварда Диего Косты в основной состав "синих".

"Мы провели три года вместе и выиграли всё. Мы не победили в Лиге Чемпионов, но мы выиграли АПЛ. Было приятно выступать рядом с ним. Я хочу, чтобы Коста вернулся, но я не принимаю такие решения. Он лучший парень, лучший игрок. Надеюсь, что в будущем Диего сможет найти решение для выхода из сложившейся ситуации. Хотелось бы скоро увидеть его на поле" - цитирует Азара Tribalfootball.

Напомним, что Коста отказывается возвращаться в расположение "Челси", а клуб, в свою очередь, готовится к судебным разбирательствам по этому вопросу.

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