Азар хочет впервые сыграть в "эль-класико"

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Хавбек "Реала" Эден Азар продолжает курс восстановления от травмы, сообщает Marca.

По информации источника, 30-летний бельгиец сегодня тренировался вместе с командой в основной группе.

Полузащитник очень хочет попасть в состав "сливочных" на матч с "Барселоной", который пройдет в субботу, 10 апреля.

Если это форма будет позволять и главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан решится внести игрока в заявку, то матч 30-го тура Ла Лиги станет первым "эль-класико" в карьере Азара.

Напомним, футболист сыграл в текущем сезоне чемпионата Испании только 9 матчей. Он не выходил на поле с 13 марта.