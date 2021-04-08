Азар хочет впервые сыграть в "эль-класико"

Теги эден азарреал мадридбарселона

Азар хочет впервые сыграть в "эль-класико"Фото: Твиттер @hazardeden10
Хавбек "Реала" Эден Азар продолжает курс восстановления от травмы, сообщает Marca.

По информации источника, 30-летний бельгиец сегодня тренировался вместе с командой в основной группе.

Полузащитник очень хочет попасть в состав "сливочных" на матч с "Барселоной", который пройдет в субботу, 10 апреля.

Если это форма будет позволять и главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан решится внести игрока в заявку, то матч 30-го тура Ла Лиги станет первым "эль-класико" в карьере Азара.

Напомним, футболист сыграл в текущем сезоне чемпионата Испании только 9 матчей. Он не выходил на поле с 13 марта.

Читать также: "Эль-класико". Где смотреть матч "Реал" – "Барселона" | http://soccernews.ru

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