Азар хочет впервые сыграть в "эль-класико"
Фото: Твиттер @hazardeden10
Хавбек "Реала" Эден Азар продолжает курс восстановления от травмы, сообщает Marca.
По информации источника, 30-летний бельгиец сегодня тренировался вместе с командой в основной группе.
Полузащитник очень хочет попасть в состав "сливочных" на матч с "Барселоной", который пройдет в субботу, 10 апреля.
Если это форма будет позволять и главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан решится внести игрока в заявку, то матч 30-го тура Ла Лиги станет первым "эль-класико" в карьере Азара.
Напомним, футболист сыграл в текущем сезоне чемпионата Испании только 9 матчей. Он не выходил на поле с 13 марта.
Читать также: "Эль-класико". Где смотреть матч "Реал" – "Барселона" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14