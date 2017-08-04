Азар и Бакайоко не сыграют в первых официальных матчах "Челси"

Хавбеки "Челси" Эден Азар и Тьемуэ Бакайоко не сыграют в первых двух официальных матчах клуба.

Азар восстанавливается после перелома лодыжки, который он получил в июне. Бакайоко перед трансфером в "Челси" перенес операцию на колене.

6 августа "Челси" сыграет с "Арсеналом" за Суперкубок Англии, а 12 августа пройдет матч первого тура АПЛ с "Бернли".

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