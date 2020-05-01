Азар и Бензема - лучшие пенальтисты среди звёздных игроков, Роналду - третий, Месси - девятый

Авторитетное издание Marca составило рейтинг лучших исполнителей пенальти среди топ-футболистов.

Лидерство в списке разделили два игрока "Реала" - Эден Азар и Карим Бензема. Замкнул топ-3 экс-форвард "сливочных" Криштиану Роналду, ныне выступающий за "Ювентус". Капитан "Барселоны" Лионель Месси оказался в подвале первой десятки, уступая лидерам по эффективности на 11 процентов.

1. Эден Азар, "Реал" (49 забил, 7 мимо, реализация - 88%);

2. Карим Бензема, "Реал" (15 забил, 2 мимо, реализация - 88%);

3. Криштиану Роналду, "Ювентус" (121 забил, 22 мимо, реализация - 85%);

4. Харри Кейн, "Тоттенхэм" (37 забил, 7 мимо, реализация - 84%);

5. Луис Суарес, "Барселона" (40 забил, 9 мимо, реализация - 82%);

6. Мохамед Салах, "Ливерпуль" (13 забил, 3 мимо, реализация - 81%);

7. Неймар, ПСЖ (51 забил, 13 мимо, реализация - 80%);

8. Серхио Агуэро, "Манчестер Сити" (46 забил, 13 мимо, реализация - 78%);

9. Лионель Месси, "Барселона" (89 забил, 26 мимо, реализация - 77%);

10. Антуан Гризманн, "Барселона" (17 забил, 8 мимо, реализация - 68%).

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