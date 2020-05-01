Азар и Бензема - лучшие пенальтисты среди звёздных игроков, Роналду - третий, Месси - девятый
Авторитетное издание Marca составило рейтинг лучших исполнителей пенальти среди топ-футболистов.
Лидерство в списке разделили два игрока "Реала" - Эден Азар и Карим Бензема. Замкнул топ-3 экс-форвард "сливочных" Криштиану Роналду, ныне выступающий за "Ювентус". Капитан "Барселоны" Лионель Месси оказался в подвале первой десятки, уступая лидерам по эффективности на 11 процентов.
1. Эден Азар, "Реал" (49 забил, 7 мимо, реализация - 88%);
2. Карим Бензема, "Реал" (15 забил, 2 мимо, реализация - 88%);
3. Криштиану Роналду, "Ювентус" (121 забил, 22 мимо, реализация - 85%);
4. Харри Кейн, "Тоттенхэм" (37 забил, 7 мимо, реализация - 84%);
5. Луис Суарес, "Барселона" (40 забил, 9 мимо, реализация - 82%);
6. Мохамед Салах, "Ливерпуль" (13 забил, 3 мимо, реализация - 81%);
7. Неймар, ПСЖ (51 забил, 13 мимо, реализация - 80%);
8. Серхио Агуэро, "Манчестер Сити" (46 забил, 13 мимо, реализация - 78%);
9. Лионель Месси, "Барселона" (89 забил, 26 мимо, реализация - 77%);
10. Антуан Гризманн, "Барселона" (17 забил, 8 мимо, реализация - 68%).
Не пропустите: Лучшие игроки в ТОП-10 командах АПЛ - англичане уже начинают короновать героев сезона! | http://soccernews.ru
главное
-
"Лион" намерен обжаловать решение о досрочном завершении сезона во Франции
-
Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему решил не покупать Неймара в 2007 году
-
Феллаини одолжил 3 миллиона евро бывшему клубу
-
"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции
-
"Арсенал" планирует экономить в предстоящее трансферное окно
Лента новостей
-
"Ливерпуль" собирается купить Кулибали
-
Стала известна сумма потерь Лиги 1 из-за досрочного завершения сезона
-
Защитник "Спартака" Ещенко сменил имидж
-
Валуев ответил Навальному, который вступился за вратаря "Крыльев Советов" Фролова
-
Форвард "Динамо" Филипп пропустит не менее месяца после операции на запястье
-
"Лион" намерен обжаловать решение о досрочном завершении сезона во Франции
-
Вратарь "Крыльев Советов" Фролов рассказал о своём отношении к Навальному
-
Азар и Бензема - лучшие пенальтисты среди звёздных игроков, Роналду - третий, Месси - девятый
-
Промес вспомнил о чемпионстве "Спартака" в 2017 году
-
Вингер "Лиона" отказал "Баварии"
-
Каррагер дал совет "Ливерпулю" касательно трансферной политики
-
Названа дата заседания исполкома РФС, на котором могут объявить о завершении сезона в России
-
Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему решил не покупать Неймара в 2007 году
-
"Ювентус" готовит летнюю покупку бразильского вингера
-
"Бавария" нацелилась на 17-летнего шотландца
-
Игнатьев рассказал о настроении Сёмина на фоне слухов об уходе из "Локомотива"
-
"Интер" готов выкупить Мозеса, но при одном условии
-
"Зенит" опубликовал яркий видеоролик о важности самоизоляции
-
Стали известны условия контракта, предложенные "Челси" Тэмми Абрахаму
-
Неймар отреагировал на досрочное чемпионство ПСЖ в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18