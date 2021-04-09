Азар и ещё три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Барселоной"
Тренерский штаб мадридского "Реала" не сможет рассчитывать на четырёх важных футболистов в субботнем "Эль Класико".
Пресс-служба королевского клуба опубликовала заявку на матч с "Барселоной", и в ней не оказалось Эдена Азара, Серхио Рамоса, Дани Карвахаля и Рафаэля Варана.
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;
Защитники: Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;
Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.
Напомним, что "Реал" примет "Барсу" 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси. | http://soccernews.ru
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