Азар и ещё три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Барселоной"

Фото инстаграм Эдена Азара

Тренерский штаб мадридского "Реала" не сможет рассчитывать на четырёх важных футболистов в субботнем "Эль Класико".

Пресс-служба королевского клуба опубликовала заявку на матч с "Барселоной", и в ней не оказалось Эдена Азара, Серхио Рамоса, Дани Карвахаля и Рафаэля Варана.

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;

Защитники: Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Напомним, что "Реал" примет "Барсу" 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси. | http://soccernews.ru