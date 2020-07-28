Азар и Марсело занимаются в общей группе "Реала"

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Азар и Марсело занимаются в общей группе "Реала"

Вингер "Реала" Эден Азар и защитник Марсело приступили к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оба футболиста полностью восстановились после травм.

Скорее всего, игроки смогут набрать форму к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити", который состоится 7 августа.

По итогам завершившегося сезона Ла Лиги "Реал" стал чемпионом Испании.

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