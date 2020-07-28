Азар и Марсело занимаются в общей группе "Реала"
Вингер "Реала" Эден Азар и защитник Марсело приступили к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Оба футболиста полностью восстановились после травм.
Скорее всего, игроки смогут набрать форму к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити", который состоится 7 августа.
По итогам завершившегося сезона Ла Лиги "Реал" стал чемпионом Испании.
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|Валенсия
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
|20
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