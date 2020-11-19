Азар и Милитао вылечились от коронавируса

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Азар и Милитао вылечились от коронавируса
Футболисты мадридского "Реала" бразильский защитник Эдер Милитао и бельгийский нападающий Эден Азар вылечились от коронавируса, сообщает Marca.

По сведениям издания, оба игрока смогут принять участие в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (21 ноября). Ранее от коронавируса вылечился полузащитник "Реала" Каземиро.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" три матча во всех турнирах и забил один гол. На счету 22-летнего Милитао три поединка без результативных действий.

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