Азар и Милитао вылечились от коронавируса



Футболисты мадридского "Реала" бразильский защитник Эдер Милитао и бельгийский нападающий Эден Азар вылечились от коронавируса, сообщает Marca.

По сведениям издания, оба игрока смогут принять участие в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (21 ноября). Ранее от коронавируса вылечился полузащитник "Реала" Каземиро.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" три матча во всех турнирах и забил один гол. На счету 22-летнего Милитао три поединка без результативных действий.