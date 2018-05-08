Азар: "Игра в Лиге Чемпионов не является для меня приоритетом"

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Азар: "Игра в Лиге Чемпионов не является для меня приоритетом"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар дал комментарий по своему будущему.

"Я хорошо выполняю свою работу здесь. Я счастлив. В будущем все может случиться. Посмотрим. Болельщики обожают меня, я люблю своих партнеров по команде, моя семья чувствует себя здесь хорошо. Конечно же, я хочу играть в Лиге Чемпионов, но это не приоритет для меня", - цитирует 27-летнего вингера goal.com.

Напомним, "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Морате. | soccernews.ru

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