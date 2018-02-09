Азар: "Интерес "Реала"? Я счастлив в "Челси", но в футболе может произойти все, что угодно"



Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Реал".

"В футболе может произойти все, что угодно. Сейчас я счастлив в "Челси" и сосредоточен на выступлении за клуб", – приводит слова Азара Marca.

Ранее сообщалось, что 27-летний Азар является одной из приоритетных трансферных целей "Реала" на лето.

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