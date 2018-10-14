Азар исключил свой уход из "Челси" зимой

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Азар исключил свой уход из "Челси" зимойВингер лондонского "Челси" Эден Азар исключил свой уход из клуба ближайшей зимой, информирует Le 10 Sport.

Так, на вопрос о возможной смене команды в январе 27-летний игрок "аристократов" ответил: "Переход зимой невозможен".

В текущем сезоне Азар забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Челси".

Напомним, Азар прокомментировал свое решение остаться в "Челси". | soccernews.ru

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