Азар из-за коронавируса пропустит очередной матч сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии здоровья форварда Эдена Азара. Ранее у футболиста был выявлен коронавирус.

"Что касается Азара, он все еще недоступен. Азар остается в карантине", - цитирует Мартинеса Marca.

Напомним, сегодня, 15 ноября, Бельгия сыграет с Англией в рамках 5-го тура Лиги Наций. Азар пропустит эту встречу.

Отметим, бельгиец не выступал за национальную команду с 19 ноября 2019 года.

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