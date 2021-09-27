Азар избавился от психологических проблем из-за травм

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар постепенно набирает форму после череды травм, которые преследовали его на протяжении двух лет.

Как сообщает издание ABC, Азар стал сильнее как физически, так и психологически.

По информации источника, он больше не боится за свою лодыжку, боли в ней или вступать в жёсткие единоборства. Отмечается, что бельгиец победил свои страхи и завтра он выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против "Шерифа".

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