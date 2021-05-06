Азар извинился за свое поведение после вылета "Реала" из Лиги Чемпионов

Теги реал мадридэден азарчелси

Азар извинился за свое поведение после вылета "Реала" из Лиги Чемпионов Фото Твиттер @hazardeden10

Вингер "Реала" Эден Азар попросил прощения у фанатов мадридского клуба.

Напомним, что бельгиец после вылета команды из Лиги Чемпионов смеялся в компании игроков "Челси".

"Я прошу прощения. Сегодня я прочитал множество мнений обо мне. У меня не было намерения обидеть фанатов "Реала". Я всегда мечтал играть за "Реал" и приехал сюда, чтобы побеждать.

Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за Ла Лигу! Hala Madrid!" - написал Азар в сторис инстаграма.

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