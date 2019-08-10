Азар: "Когда "Реал" стучит в твою дверь, ты не можешь ее не открыть. Здесь я на седьмом небе от счастья"

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Азар: "Когда "Реал" стучит в твою дверь, ты не можешь ее не открыть. Здесь я на седьмом небе от счастья"

Новичок "Реала" Эден Азар в очередной раз поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.

"Играть за "Реал" было моей детской мечтой. Когда "Реал" стучит в твою дверь, ты не можешь ее не открыть. Я навсегда запомню время проведенное в "Челси", однако здесь я на седьмом небе от счастья.

Зинедин Зидан всегда был моим кумиром. В моей комнате был постер с ним, а сейчас мне выпал шанс поработать с ним", - приводит слова Азара Corriere della Sera.

Напомним, что "Реал" приобрел бельгийца этим летом за 100 миллионов евро.

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