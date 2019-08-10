Азар: "Когда "Реал" стучит в твою дверь, ты не можешь ее не открыть. Здесь я на седьмом небе от счастья"
Новичок "Реала" Эден Азар в очередной раз поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.
"Играть за "Реал" было моей детской мечтой. Когда "Реал" стучит в твою дверь, ты не можешь ее не открыть. Я навсегда запомню время проведенное в "Челси", однако здесь я на седьмом небе от счастья.
Зинедин Зидан всегда был моим кумиром. В моей комнате был постер с ним, а сейчас мне выпал шанс поработать с ним", - приводит слова Азара Corriere della Sera.
Напомним, что "Реал" приобрел бельгийца этим летом за 100 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
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|Райо Вальекано
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