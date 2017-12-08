Азар: "Когда Зидан придет в "Челси"? Я поговорю об этом с руководством"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о возможном приходе главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана в его клуб.

" Когда Зидан приедет в "Челси"? Я поговорю об этом с руководством, и тогда будет видно. Но, если серьезно, то на данный момент у нас есть тренер, уже добившийся успеха здесь . Поэтому это очень сложный переход. Но этот вопрос остается уместным, я поговорю по этому поводу с руководством ", - цитирует 26-летнего бельгийца Onze Mundial.

Напомним, "Реал" провел переговоры с Азаром. | soccernews.ru