Азар: "Когда Зидан придет в "Челси"? Я поговорю об этом с руководством"

Теги эден азарчелсиреал мадридзинедин зидан

Азар: "Когда Зидан придет в "Челси"? Я поговорю об этом с руководством"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о возможном приходе главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана в его клуб.

"Когда Зидан приедет в "Челси"? Я поговорю об этом с руководством, и тогда будет видно. Но, если серьезно, то на данный момент у нас есть тренер, уже добившийся успеха здесьПоэтому это очень сложный переход. Но этот вопрос остается уместным, я поговорю по этому поводу с руководством", - цитирует 26-летнего бельгийца Onze Mundial.

Напомним, "Реал" провел переговоры с Азаром. | soccernews.ru

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