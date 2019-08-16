Азар купил элитный дом в Мадриде (фото)

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар обзавёлся собственным жильём в испанской столице, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, звёздный футболист купил элитный дом в районе Ла Финса за 11 миллионов евро.

В особняке и на близлежащей территории есть шесть спален, бассейн, спа, тренажёрный зал, кинозал и теннисные корты.

Напомним, что 28-летний Азар этим летом перешёл в "Реал" за 100 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт бельгийца с королевским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" взял кредит на трансфер Неймара. | http://soccernews.ru