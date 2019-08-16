Азар купил элитный дом в Мадриде (фото)

1 Теги эден азарреал мадрид

Азар купил элитный дом в Мадриде (фото)

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар обзавёлся собственным жильём в испанской столице, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, звёздный футболист купил элитный дом в районе Ла Финса за 11 миллионов евро.

В особняке и на близлежащей территории есть шесть спален, бассейн, спа, тренажёрный зал, кинозал и теннисные корты.

Напомним, что 28-летний Азар этим летом перешёл в "Реал" за 100 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт бельгийца с королевским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" взял кредит на трансфер Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

OkTawius
Димон

будут тащить в атаке гольфист, теннисист и порнографист)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА

Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов