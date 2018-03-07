Азар: "Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке запасных в Ла Лиге"

Теги далянь ифанэден азарянник феррейра карраскоатлетико мадрид

Азар: "Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке запасных в Ла Лиге"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о переходе своего соотечественника Янника Феррейры Карраско из мадридского "Атлетико" в китайский "Далянь Ифан".

"Этот выбор кажется странным, но у него были свои причины. Я не умею читать мысли Янника, но я знаю, что он хотел покинуть "Атлетико". Может быть, у него было только это предложение из Китая, чтобы уйти. Оставаясь до конца сезона в "Атлетико", он, возможно, вообще не играл бы. В Китае, конечно же, он будет много играть. Честно говоря, лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке запасных в Ла Лиге", - цитирует 27-летнего бельгийца Le 10 Sport.

Напомним, Азар поставил игру "Манчестер Сити" выше "Барселоны". | soccernews.ru

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