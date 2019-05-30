Азар - лучший игрок недели в Лиге Европы

Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

В финальном поединке с "Арсеналом" (4:1) Азар отметился дублем и результативной передачей. Также на награду претендовали форварда "Челси" Педро и Оливье Жиру.

Напомним, что 28-летний Азар хочет перейти в "Реал" и его переход может состояться в летнее трансферное окно.

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