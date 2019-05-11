Азар - лучший игрок сезона в "Челси" по версии одноклубников

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Азар - лучший игрок сезона в "Челси" по версии одноклубников

Вингер "Челси" Эден Азар признан лучшим игроком лондонской команды по итогам сезона 2018/19.

В текущей кампании звёздный бельгиец забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 50 матчах.

28-летний Азар стал победителем голосования среди футболистов "синих".

Кроме того, игроки "Челси" назвали лучшим в сезоне гол Эдена, забитый в ворота "Ливерпуля" в матче Кубка английской лиги.

Не пропустите: Азар: "Если финал Лиги Европы будет моим последним матчем за "Челси", постараюсь помочь команде выиграть трофей". | http://soccernews.ru
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