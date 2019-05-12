Азар - лучший плеймейкер АПЛ в текущем сезоне

Вингера "Челси" Эдена Азара признали лучшим плеймейкером в текущем сезоне АПЛ.

Отметим, что в завершившемся чемпионате бельгиец отметился 15 ассистами, что является лучшим показателем в турнире.

Всего в этом сезоне АПЛ Азар сыграл в 37 матчах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

Напомним, что "Челси" с 72 очками финишировал на третьем месте.

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