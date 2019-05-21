Азар, Лукаку и де Брюйне вызваны в сборную Бельгии на матчи против Казахстана и Шотландии
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес огласил список из 28 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Казахстана и Шотландии.
Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Хендрик ван Кромбрюгге ("Эйпен"), Матз Селс ("Страсбур")
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба - "Тоттенхэм"), Томас Вермален ("Барселона"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Брэндон Мехеле ("Брюгге").
Полузащитники: Янник Феррейра Карраско ("Далянь Ифан"), Тимоти Кастань ("Аталанта"), Насер Шадли ("Монако"), Торган Азар ("Боруссия" Менхенгладбах), Томас Менье (ПСЖ), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Деннис Прат ("Сампдория"), Юри Тилеманс ("Лестер"), Аксель Витсель ("Боруссия" Дортмунд), Эден Азар ("Челси"), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Леандро Троссард ("Генк"), Ханс Ванакен ("Брюгге").
Нападающие: Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - "Кристал Пэлас", Англия), Дивок Ориги ("Ливерпуль").
Напомним, что Бельгия выступает в одной группе со сборной России.
Матч Бельгия - Казахстан состоится 8 июня. Поединок Бельгия - Шотландия пройдет 11 июня.
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|3
|5
|3
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|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|6
|2
|Англия
|3
|5
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|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
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|Группа C
|М
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