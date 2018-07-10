Азар: "Лукаку - машина, он очень силен"

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Азар: "Лукаку - машина, он очень силен"Капитан сборной Бельгии Эден Азар похвалил своего партнера по национальной команде Ромелу Лукаку.

"Через десять лет Лукаку по-прежнему будут критиковать за его технику. Но если он останется в Англии, он станет величайшим нападающим в истории Премьер-Лиги, он настигнет Ширера и других. Конечно, игра Тьерри Анри больше нравилась фанатам, нежели действия Лукаку, но ему на это все равноОн слишком силен. Он не заботится о своих недостатках. Он устремлен на результативное завершение атаки, он - машина", - цитирует 27-летнего игрока Le 10 Sport.

Напомним, Азар высказался по своему будущему. | soccernews.ru

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