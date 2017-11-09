Азар мечтает поработать с Зиданом

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Азар мечтает поработать с Зиданом

Вингер "Челси" Эден Азар признался, что мечтает поиграть под руководством главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

"Все знают, что я уважаю его и как игрока, и как тренера. Он был моим кумиром. Я не знаю, что произойдёт в моей карьере в будущем, но сыграть под руководством Зидана - моя мечта" - цитирует 26-летнего бельгийца RTL.

Не пропустите: Азар готов присоединиться к "Реалу" при одном условии. | http://soccernews.ru

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