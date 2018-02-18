Азар: "Меня все устраивает в "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар опроверг информацию о том, что он хочет сменит клуб.

"В футболе может произойти всякое. Но с другой стороны может и ничего не произойти. Каждый год говорят о моем переходе в "Реал" или ПСЖ. Когда я захочу сменить клуб, то сделаю это. Но сейчас я счастлив в "Челси". Мой контракт действует еще два года и мне хорошо здесь. Фанаты любят меня и моей семье нравится в Лондоне", - приводит слова Азара Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов отдать за Азара хавбека Гарета Бэйла с доплатой.

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