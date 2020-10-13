Азар, Месси и Гризманн - в тройке наиболее подешевевших футболистов за 2020 год

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Азар, Месси и Гризманн - в тройке наиболее подешевевших футболистов за 2020 год

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков. В пятёрку самых подешевевших за год футболистов вошли два представителя из "Барселоны", по одному - из "Реала", ПСЖ и "Манчестер Сити".

Возглавил рейтинг вингер "Реала" Эден Азар, который потерял 60 миллионов евро - со 120 до 60 млн.

На втором месте оказался капитан "Барсы" Лионель Месси, который теперь стоит 100 млн вместо прежних 140. Также на 40 млн подешевел партнёр аргентинца Антуан Гризманн (120➡80).

Замкнули первую пятёрку нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и форвард ПСЖ Неймар. У обоих рыночная стоимость снизилась на 32 миллиона евро (160➡128).

Не пропустите: "Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом. | http://soccernews.ru
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