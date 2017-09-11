Азар: "Морате пора забить гол ногой"

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Азар: "Морате пора забить гол ногой"

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что он впечатлен игрой новичка команды нападающего Альваро Мораты

"Все видят, что Мората является отличным игроком. Он часто забивает головой, поэтому ему пора отличиться ударом ногой. Альваро - топовый футболист. Он может забивать голы в каждом матче и находится в отличной форме. Уверен, что он забьет много голов за "Челси", - цитирует Daily Mail Азара. 

Напомним, что 24-летний Мората провел за "Челси" 4 матча и забил 3 гола, причем все - ударами головой.

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