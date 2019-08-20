Азар может дебютировать за "Реал" во 3-м туре Примеры

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Азар может дебютировать за "Реал" во 3-м туре Примеры

Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар ускоренными темпами восстанавливается от травмы бедра, сообщает Marca.

По сведениям издания, бельгиец может дебютировать за королевский клуб в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом". Встреча состоится 1 сентября.

Напомним, что 28-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов евро за счет бонусов. Контракт форварда с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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