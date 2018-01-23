Вингер лондонского "Челси" Эден Азар может изменить принятое им решение по своему будущему, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 27-летний бельгиец активно контактирует с мадридским "Реалом" о его возможном летнем переходе в стан королевского клуба. Однако неудачные выступления "сливочных" в текущем сезоне добавили сомнений лидеру "аристократов" относительно верности его намерений перебраться на Пиренеи.

Напомним, Азар прокомментировал слова своего отца. | soccernews.ru