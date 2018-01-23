Азар может изменить принятое им решение по своему будущему
Вингер лондонского "Челси" Эден Азар может изменить принятое им решение по своему будущему, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.
Сообщается, что 27-летний бельгиец активно контактирует с мадридским "Реалом" о его возможном летнем переходе в стан королевского клуба. Однако неудачные выступления "сливочных" в текущем сезоне добавили сомнений лидеру "аристократов" относительно верности его намерений перебраться на Пиренеи.
Напомним, Азар прокомментировал слова своего отца. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20