Азар может изменить принятое им решение по своему будущему

Теги челсиэден азарреал мадрид

Азар может изменить принятое им решение по своему будущемуВингер лондонского "Челси" Эден Азар может изменить принятое им решение по своему будущему, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 27-летний бельгиец активно контактирует с мадридским "Реалом" о его возможном летнем переходе в стан королевского клуба. Однако неудачные выступления "сливочных" в текущем сезоне добавили сомнений лидеру "аристократов" относительно верности его намерений перебраться на Пиренеи.

Напомним, Азар прокомментировал слова своего отца. | soccernews.ru

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