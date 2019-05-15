Азар может остаться в "Челси"

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Азар может остаться в "Челси"

Будущее вингера "Челси" Эдена Азара в лондонском клубе по-прежнему находится под вопросом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, бельгиец хочет покинуть "Стемфорд Бридж" грядущим летом, однако руководство "синих", несмотря на желание футболиста, может заставить его остаться в команде.

В "Челси" понимают риск потерять звёздного игрока бесплатно в 2020 году, однако трансферный бан ФИФА вынуждает "пенсионеров" идти на непопулярные шаги.

Напомним, что Азара ждут в мадридском "Реале". Ранее утверждалось, что "бланкос" объявят о его переходе в конце мая после финала Лиги Европы.

Не пропустите: Лэмпард: "Для АПЛ и "Челси" было бы грустно потерять Азара". | http://soccernews.ru
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