Азар может перейти в "Ньюкасл"

Теги эден азарреал мадридньюкасл юнайтедтрансферы

Азар может перейти в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к бельгийскому нападающему мадридского "Реала" Эдену Азару, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Реал" может согласиться продать игрока из-за его высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" восемь матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Абрамович хочет вернуть Азара в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обыграл клуб ФНЛ в Кубке России

ЦСКА обыграл клуб ФНЛ в Кубке России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов