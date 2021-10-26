Азар может перейти в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к бельгийскому нападающему мадридского "Реала" Эдену Азару, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Реал" может согласиться продать игрока из-за его высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" восемь матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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