Азар может перейти в "Рому"
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
Римская "Рома" проявляет интерес к бельгийскому нападающему мадридского "Реала" Эдену Азару, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. В "Роме" надеются, что бельгиец сможет перезагрузить свою карьеру под руководством нового главного тренера команды Жозе Моуринью.
В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
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|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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