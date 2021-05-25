Азар может перейти в "Рому"

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к бельгийскому нападающему мадридского "Реала" Эдену Азару, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. В "Роме" надеются, что бельгиец сможет перезагрузить свою карьеру под руководством нового главного тренера команды Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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