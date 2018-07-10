Азар может променять "Реал" на "Барселону"

Каталонская "Барселона" проявляет интерес к вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 27-летнего игрока "аристократов" в качестве потенциального кандидата на усиление своей атаки. Не исключается, что бельгиец, который не единожды заявлял о желании перебраться в мадридский "Реал", будет готов принять предложение каталонского гранда, если такое поступит, так как в следующем сезоне желает выступать в Лиге Чемпионов.

Напомним, Азар высказался о своем возможном переходе в "Челси". | soccernews.ru