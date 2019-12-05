Азар может пропустить матч с "Барселоной" из-за травмы

1 Теги реал мадридэден азарбарселонатравмы

Азар может пропустить матч с "Барселоной" из-за травмы

Полузащитник "Реала" Эден Азар, возможно, пропустит матч чемпионата Испании с "Барселоной" из-за серьезного повреждения. Об этом сообщается на официально сайте мадридцев.

Напомним, футболист был травмирован в матче 5-го тура Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:2). Изначально предполагалось, что хавбек пропустит не больше 10 дней, однако после нового обследования у бельгийца выявлена микротрещина.

Восстановления подобного рода травмы занимает до 6 недель. Скорее всего, игрок пропустит класико, которое состоится 18 декабря.

Матч "Барселона" - "Реал" пройдет на "Камп Ноу" и начнется в 22:00 (мск).

Читайте также: Зидан рассказал о травме Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

крoш
крoш

крош: "Азар самое лучшее приобретение Рела за последние 100 лет"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов