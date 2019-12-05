Азар может пропустить матч с "Барселоной" из-за травмы

Полузащитник "Реала" Эден Азар, возможно, пропустит матч чемпионата Испании с "Барселоной" из-за серьезного повреждения. Об этом сообщается на официально сайте мадридцев.

Напомним, футболист был травмирован в матче 5-го тура Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:2). Изначально предполагалось, что хавбек пропустит не больше 10 дней, однако после нового обследования у бельгийца выявлена микротрещина.

Восстановления подобного рода травмы занимает до 6 недель. Скорее всего, игрок пропустит класико, которое состоится 18 декабря.

Матч "Барселона" - "Реал" пройдет на "Камп Ноу" и начнется в 22:00 (мск).

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