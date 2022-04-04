Азар может согласиться уйти из "Реала": названа причина

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб намерен отдать форварда в аренду. Азар может согласиться на трансфер, чтобы иметь регулярную игровую практику перед чемпионатом мира-2022.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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