Азар может стать новым капитаном "Челси"

Теги челсиэден азар

Азар может стать новым капитаном "Челси"

"Челси" всеми способами пытается удержать в команде Эдена Азара.

Как сообщает Mirror, новый наставник "синих" Маурицио Сарри решил сделать бельгийца капитаном команды.

Напомним, что Азаром интересуется мадридский "Реал".

Читайте также: "Реал" провалил переговоры по Азару. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов