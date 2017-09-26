Азар может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Челси"

Руководство "Челси" рассчитывает, что хавбек Эден Азар продлит контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, по новому соглашению футболист будет получать 342 тысячи евро в неделю и таким образом, станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Действующее соглашение Азара с клубом действует до лета 2020 года.

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