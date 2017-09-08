Азар может сыграть с "Лестером"

Хавбек "Челси" Эден Азар сможет принять участие в матче с "Лестером", сообщает твиттер клуба.

"Азар выглядит значительно лучше, и я думаю, что уже могу рассчитывать на него. Теперь нужно решить, сколько времени он готов провести на поле" - сказал Антонио Конте.

Напомним, что у Азара было повреждение лодыжки, из-за которого он пропустил старт сезона.

Поединок "Лестер" - "Челси" пройдет завтра в 17:00.

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