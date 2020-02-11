Азар может сыграть с "Сельтой" впервые после 2,5-месячного перерыва

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар готов вернуться на поле, сообщает Marca.

По сведениям издания, появление звёздного бельгийца в составе ожидается в следующее воскресенье во время матча Примеры с "Сельтой".

Напомним, что 29-летний футболист пропустил уже два с половиной месяца из-за микротрещины в правой ноге.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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