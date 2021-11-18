Азар может уйти из "Реала" уже в январе
Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен
Бельгийский вингер мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть команду уже в январское трансферное окно, сообщает журналист издания ABC Томас Гонсалес.
По информации источника, "Ньюкасл", "Челси" и "Ювентус" заинтересованы в подписании Азара на правах аренды.
Отмечается, что сам Азар считает, что он последний выбор Анчелотти после Винисиуса, Родриго, Васкеса, Вальверде и Асенсио.
Его уход не является чем-то невозможным.
Также не пропустите: Роберто Мартинес высказался о ситуации Азара в "Реале". | http://soccernews.ru
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