Азар может уйти из "Реала" уже в январе

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бельгийский вингер мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть команду уже в январское трансферное окно, сообщает журналист издания ABC Томас Гонсалес.

По информации источника, "Ньюкасл", "Челси" и "Ювентус" заинтересованы в подписании Азара на правах аренды.

Отмечается, что сам Азар считает, что он последний выбор Анчелотти после Винисиуса, Родриго, Васкеса, Вальверде и Асенсио.

Его уход не является чем-то невозможным.

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