Азар может восстановиться к дерби с "Атлетико"

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Азар может восстановиться к дерби с "Атлетико"

Восстановления вингера мадридского "Реала" Эдена Азара после травмы подходит к завершению.

По информации AS, звёздный бельгиец уже начал тренироваться с мячом, что свидетельствует о его скором возвращении на поле.

Сообщается, что 29-летний футболист имеет шансы принять участие в дерби с "Атлетико", которое запланировано на 1 февраля.

Азар из-за микротрещины не играет с 26 ноября прошлого года. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 13 матчах.

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