Азар может восстановиться к дерби с "Атлетико"
Восстановления вингера мадридского "Реала" Эдена Азара после травмы подходит к завершению.
По информации AS, звёздный бельгиец уже начал тренироваться с мячом, что свидетельствует о его скором возвращении на поле.
Сообщается, что 29-летний футболист имеет шансы принять участие в дерби с "Атлетико", которое запланировано на 1 февраля.
Азар из-за микротрещины не играет с 26 ноября прошлого года. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 13 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14