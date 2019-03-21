Азар: "Мы не рассчитываем, что сборную России удастся победить со счётом 5:0"

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Азар: "Мы не рассчитываем, что сборную России удастся победить со счётом 5:0"

Вингер сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против России.

"На Чемпионате Мира у России была хорошая команда. Они показывали отличный футбол. Мы прекрасно понимаем, что нас ждёт сложный матч. По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский матч и добились только ничьей. Так что мы не рассчитываем, что удастся победить со счётом 5:0. На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне непростым. Скорее всего, это наш главный соперник по группе, а потому надо выигрывать. Это будет отличным стартом отборочного цикла", - приводит слова Азара официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Бельгия - Россия состоится сегодня в Брюсселе. Начало игры - в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Бельгия - Россия: анонс и прогноз первого матча нашей сборной в квалификации к Евро-2020. | http://soccernews.ru

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