Азар: "Мы не рассчитываем, что сборную России удастся победить со счётом 5:0"
Вингер сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против России.
"На Чемпионате Мира у России была хорошая команда. Они показывали отличный футбол. Мы прекрасно понимаем, что нас ждёт сложный матч. По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский матч и добились только ничьей. Так что мы не рассчитываем, что удастся победить со счётом 5:0. На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне непростым. Скорее всего, это наш главный соперник по группе, а потому надо выигрывать. Это будет отличным стартом отборочного цикла", - приводит слова Азара официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч Бельгия - Россия состоится сегодня в Брюсселе. Начало игры - в 22:45 по московскому времени.
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