Азар начнет матч против "Ноттингем Форест" с первых минут

Наставник "Челси" Антонио Конте выпустит Эдена Азара в стартовом составе на игру с "Ноттингем Форест".

"Для Азара сейчас подходящее время, чтобы вернуться в стартовый состав и провести на поле всю игру. Надеюсь, это последний шаг к его полному восстановлению от повреждения" - приводит слова Конте сайт клуба.

Напомним, что в июне Азар получил перелом лодыжки.

Читайте также: Азар назвал самых впечатляющих дриблеров мира. | http://soccernews.ru