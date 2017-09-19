Азар начнет матч против "Ноттингем Форест" с первых минут

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Азар начнет матч против "Ноттингем Форест" с первых минут

Наставник "Челси" Антонио Конте выпустит Эдена Азара в стартовом составе на игру с "Ноттингем Форест".

"Для Азара сейчас подходящее время, чтобы вернуться в стартовый состав и провести на поле всю игру. Надеюсь, это последний шаг к его полному восстановлению от повреждения" - приводит слова Конте сайт клуба.

Напомним, что в июне Азар получил перелом лодыжки.

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