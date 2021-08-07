Азар находится в прекрасной форме после возвращения к тренировках в "Реале"

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бельгийский футболист мадридского "Реала" Эден Азар находится в прекрасно форме после возвращения к тренировкам.

Напомним, что 28 июня бельгиец получил травму на Евро-2020 и, по словам врачей, должен был восстанавливаться около месяца. Азар не только вложился в эти сроки, но слегка опередил их.

Сейчас 30-летний футболист уже тренируется с командой и находится в отличной форме – это показали физические тесты после старта предсезонки.

Отметим, что "Реал" свой сезон в Ла Лиге матчем с "Алавесом" 14 августа. Игра пройдет в Витории.

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