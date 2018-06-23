Азар: "Нам было легко играть сегодня"

Вингер сборной Бельгии Эден Азар подвел итоги матча с Тунисом (5:2).

"Сегодня было проще крупно обыграть Тунис после быстрого гола. Знали, что Тунису нужна только победа, и использовали свободное пространство, быстро контратаковали. Нам было легко играть сегодня. Думаю, мы хорошая команда. Мы хотели бы пробиться в финал. Четыре года назад мы уступили Аргентине, но если бы сейчас играли с ними, матч был бы другим. Мы сильнее, чем четыре года назад.

Лукаку - парень, заслуживающий всего. Он мощно тренируется, много забивает. Мы хорошо сыграны, когда играем вместе. Когда передаем мяч Ромелу перед воротами, он не промахивается. Он в отличной форме и будет забивать. Мое повреждение? Почувствовал боль в икроножной мышце. Но ничего серьезного, уже завтра буду готов" - приводят слова Азара российские СМИ.

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