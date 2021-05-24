Азар намерен вернуться в "Челси"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар выразил желание сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации El Chiringuito, 30-летний футболист хочет покинуть королевский клуб и вернуться в "Челси".

Бельгиец считает, что планы "сливочных" купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе ставят крест на его перспективах заиграть в испанской команде.

Азар выступал за "Челси" с 2012 по 2019 год, после чего его продали "Реалу" за 100 миллионов евро + бонусы.

В составе "бланкос" фланговый форвард забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.

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