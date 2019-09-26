Азар назвал актера, который мог бы сыграть его в кино

Теги реал мадридэден азар

Азар назвал актера, который мог бы сыграть его в кино
Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар ответил на вопросы перед матчем 7-го тура чемпионата Испании с "Атлетико". 

"Дерби одним словом можно описать, как сумасшествие.

Я бы хотел воскресить артиста Джонни Холлидея. Он известный певец.

Я бы хотел, чтобы в кино меня сыграл Брэд Питт.

Мой любимый гол в истории футбола - удар с лета Зинедина Зидана в матче с "Байером", - приводит слова Азара официальный сайт клуба.

28-летний Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за королевский клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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