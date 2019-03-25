Азар назвал главную задачу сборной Бельгии на квалификацию Евро-2020
Вингер "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар поделился мыслями после победы своей команды над Кипром в матче второго тура квалификации Евро-2020.
"Понимали, насколько важно хорошо начать матч. Старались контролировать игру, но было сложно, потому что поле было очень сухим. Тем не менее, мы сделали свою работу - у нас шесть очков из шести. Наша главная задача - попасть на Чемпионат Европы как можно раньше. Нужно стараться и дальше побеждать. В июне нас ждут серьёзные матчи", - приводит слова Азара официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Бельгия обыграла Кипр со счётом 2:0. Ранее "красные дьяволы" взяли верх над Россией (3:1).
8 июня подопечные Роберто Мартинеса примут Казахстан, а 11 июня - Шотландию.
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|1
|1
|3
|Украина
|1
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|4
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|0
|0
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|Литва
|1
|0
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|Северная Ирландия
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|0
|Группа D
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|1
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|Грузия
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|2
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|2
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|5
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|1
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|Группа F
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|1
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|1
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|2
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|2
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|4
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|2
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|2
|0
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|1
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